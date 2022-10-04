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Вопросы о мобилизации можно задавать через чат-бот «Помощник Объясняем.рф»

Они есть в Telegram, Viber и ВКонтакте.

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На портале «Объясняем.рф» запустили чат-бот «Помощник Объясняем.рф» с разделом о частичной мобилизации. Об этом сообщило Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Все вопросы, отправленные через чат-бот, передаются напрямую в Минобороны РФ, ответы добавляются оперативно.

В чат-боте есть функции выбора тематической рубрики и поиска ответа на определенный вопрос. Среди прочего доступна актуальная информация о порядке вручения и получения повестки, законных основаниях для освобождения от призыва в рамках частичной мобилизации, перечне категорий здоровья, с которыми граждане подлежат частичной мобилизации.

Напомним, что по поручению губернатора Иркутской области Игоря Кобзева количество операторов службы увеличено до 50. За предыдущие сутки, 3 октября, на линию поступило более 800 звонков.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня
Правительство перечислило меры поддержки для мобилизованных ИП
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Вопросы о мобилизации можно задавать через чат-бот «Помощник Объясняем.рф»
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