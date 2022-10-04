Игорь Кобзев встретился с активистами ветеранских организаций Иркутской области

Губернатор отметил значительный вклад старшего поколения в развитие региона, гражданского общества, патриотическое воспитание детей и молодежи.



Фото с сайта правительства Иркутской области

Глава региона вручил активистам ветеранского движения знаки общественного поощрения «85 лет Иркутской области».

В прошлом году в рамках региональных проектов были организованы мероприятия по 160 объектам инженерной, социальной и транспортной инфраструктуры, а в 2022 году их количество увеличилось до 264 объектов. Среди них школы, детские сады, поликлиники и ФАПы, дома культуры, детские школы искусств, спортзалы, объекты дорожного хозяйства и т.д.

– Ваши заслуги невозможно переоценить. Вы всегда служите примером для нас. Ваш труд, общественную деятельность уверенно можно назвать подвигом. Поскольку весь мир только что отметил День пожилого человека, считаю целесообразным поздравить старшее поколение Иркутской области с этим праздником, – сказал Игорь Кобзев.Министр экономического развития и промышленности региона Наталья Гершун доложила о текущей социально-экономической ситуации в области.– В 2021 году продолжилась пандемия коронавируса, что оказало влияние практически на все сферы жизни. Несмотря на это, для региональной экономики минувший год можно считать годом восстановления. Статистика зафиксировала рост показателей по большинству индикаторов. Этого удалось достичь благодаря оперативно принятым мерам по поддержке бизнеса и населения, – подчеркнула Наталья Гершун.Наталья Гершун также подчеркнула, что приоритетным направлением социальной политики является обеспечение достойных условий жизни населения, в том числе за счет мероприятий по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов социально-культурного назначения. Для этого в 2022 году на территории Иркутской области реализуются 47 региональных проектов в рамках 12 национальных проектов.Далее представители ветеранских организаций задали свои вопросы. Они касались ЖКХ (перспектив строительства в Ангарске нового водозабора, возможности передачи в ведение Облкоммунэнерго дизельной электростанции в поселке Мама, ценовой политики на электроэнергию), модернизации первичного звена здравоохранения, внешней и внутренней политики государства. Губернатор и профильные министры дали исчерпывающие ответы.Также на встрече с докладом выступил председатель Иркутской областной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Анатолий Лавыгин. Его выступление стало поводом для обсуждения мер поддержки ветеранских организаций региона.