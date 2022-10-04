Мобилизованных из Иркутской области с категориями годности «Г» и «Д» вернут домой

Медицинское освидетельствование проведут в Новосибирске и Юрге 4 октября, сообщили SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

С 4 октября в Новосибирске и Юрге, где находятся мобилизованные жители Иркутской области, проводится медицинский осмотр тех, кто сообщил о такой необходимости. При наличии оснований человека направят в местные военно-медицинские учреждения для проведения освидетельствования. В случае определения категории «Г» или «Д» мобилизованные будут возвращены домой.

Как рассказал начальник центра военно-врачебной экспертизы военного комиссариата Иркутской области Олег Козлов, все военнообязанные в течение двух недель должны сообщать в военкоматы об изменении состояния здоровья.

Мобилизация велась на основе той информации, которая имелась в военкоматах.

Информацию о здоровье мобилизованные могут сообщить представителям правительства региона или военным прокурорам, которые находятся на местах.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.

В Новосибирском высшем военном командном училище от облправительства работает Константин Юрьевич Дроздов, 8 (914) 895-05-51, в войсковой части города Юрга Кемеровской области – Геннадий Федорович Терехов, 8 (902) 171-92-87. Письма можно направлять на электронную почту mobil@miac-io.ru. Жалобы также можно оставить операторам линии «122».