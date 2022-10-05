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Полицейские задержали серийного «домушника», который промышлял в иркутском коттеджном поселке

По предварительной информации ГУ МВД Иркутской области, злоумышленник грабил загородные коттеджи в элитном поселке по Байкальскому тракту.

Первое сообщение о преступлении поступило в отдел полиции №10 городского управления 8 августа. Потерпевшая сообщила о том, что неизвестный проник к ней в дом, откуда похитил ювелирные изделия, часы и валюту на 800 тыс. рублей. Еще два подобных обращения от жителей поселка Молодежный с периодичностью в неделю. 

Подозреваемый обворовывал частные коттеджи в ночное время, когда хозяева спали. В помещения подозреваемый проникал путем отжатия оконной рамы, иногда находил открытые окна. Во время обыска в квартире задержанного, полицейские изъяли большую часть похищенного имущества.

Эта информация подтвердилась, после того, как сотрудники изучили камеры наблюдения. Сейчас 30-летний иркутянин задержан. Доказана его причастность еще, как минимум, к трем кражам, проверяются и другие аналогичные случаи. По данному факту возбуждено уголовно дело по части 3 статьи 158 УК РФ.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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