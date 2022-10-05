АТБ повысил ставки по вкладам до 7,97%

С 4 октября 2022 года Азиатско-Тихоокеанский банк увеличил процентные ставки по всей линейке депозитов «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн», а также по вкладу для новых клиентов «Добро пожаловать». Корректировки действуют для вкладов на срок 367 дней.

Теперь максимальные процентные ставки у депозитов без пополнения и снятия достигают 8% годовых – у «АТБ. Вклад Онлайн», 7,8% годовых – у «АТБ. Вклад».

Максимальные ставки по депозитам с условием пополнения средств составляют 7,77% годовых (с учетом капитализации) и 7,7% годовых для «АТБ. Вклад» и «АТБ. Вклад Онлайн» соответственно.

Клиенты, которые впервые оформляют вклад в АТБ, или те, кто не имеет действующего вклада или накопительного счета в банке с 1 января 2022 года, могут воспользоваться специальным предложением – открыть пополняемый вклад «Добро пожаловать» на улучшенных условиях. Первые 90 дней процентная ставка составит 9% годовых, с 91 дня – 7,6% годовых. Таким образом, средняя годовая ставка увеличилась до 7,97% годовых.

Все вклады и накопительные счета Азиатско-Тихоокеанского банка застрахованы в рамках законодательства Российской Федерации.