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Альфа-Банк снизил ставку по факторингу для малого и среднего бизнеса до 8,5%

У компаний малого и среднего бизнеса теперь есть возможность получить финансирование дебиторской задолженности по сниженной ставке.

В рамках предложения можно оформить до 100 млн рублей. Комиссия за финансирование составит 8,5%. Такую ставку могут получить компании, у которых ещё нет договора факторинга с Альфа-Банком, а также те клиенты, которые не пользовались услугой в течение 6 последних месяцев.

Оформление возможно без залогов, источником погашения будут платежи покупателя по контракту. Таким образом можно финансировать до 100% оборота. Пониженная ставка действует до 31 декабря. Для этого необходимо подать заявку до 18 ноября, а заключить договор можно в течение последующего месяца.

Заполнить заявку и узнать подробности можно здесь.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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