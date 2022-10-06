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Первое уголовное дело за уклонение от мобилизации возбуждено в России

Возбуждено первое уголовное дело в России за уклонение от мобилизации в отношении 32-летнего жителя города Пензы, сообщил в Telegram руководитель международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков.

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«Подозреваемый задержан при силовой поддержке ОМОНа, вторые сутки находится в изоляторе временного содержания. Ему 32 года, он отказался подписать повестку в военный комиссариат. Следователь сегодня должен выйти в суд с ходатайством об избрании меры пресечения», – рассказал Чиков.

Адвокат подозреваемого уже подал ходатайство о прекращении уголовного преследования. Как объяснил Павел Чиков, согласно разъяснениям Верховного суда РФ, статья 328 УК РФ применяется только к гражданам, уклоняющимся от призыва на срочную военную службу.

По информации СУ СКР по Пензенской области, 23 сентября мужчина, состоящий на воинском учете, был уведомлен о необходимости явиться 26 сентября в администрацию Кондольского сельсовета Пензенского района для последующей отправки в военный комиссариат в рамках мероприятий, предусмотренных частичной мобилизацией. «Не имея законных оснований для освобождения от военной службы, по повестке он не явился», – уточнили следователи.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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