АТБ продлевает акцию для вкладчиков «Великолепные проценты»

Азиатско-Тихоокеанский банк продлевает акцию «Великолепные проценты» до 30 октября 2022 года включительно. Напомним, что акция стартовала в начале сентября и на 2 октября 100 победителей уже получили увеличение базовой ставки по открытым вкладам на 3 процентных пункта.

По новым условиям необходимо с 3 по 30 октября оформить «АТБ. Вклад» или «АТБ. Вклад Онлайн» без пополнения и снятия на сумму от 50 000 рублей сроком 243 дня.

Акция поделена на периоды: 3-9 октября, 10-16 октября, 17-23 октября и 24-30 октября. Каждый этап предполагает по 25 победителей. В качестве приза – увеличение процентной ставки на 3 процентных пункта по открываемому вкладу на весь срок его хранения.

Победители будут определены по итогам каждого периода в течение 5 рабочих дней после его окончания. С каждым из них свяжутся сотрудники банка и сообщат о выигрыше.

Подробные условия акции «Великолепные проценты» и порядок ее проведения находятся на сайте.