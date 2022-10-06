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Банк «Приморье» улучшает условия переводов по Системе быстрых платежей

Система быстрых платежей дает физическим лицам возможность отправлять денежные средства как другим людям, так и выполнить перевод на собственный счет.  При этом счета могут находиться в разных банках. 

Вместо номера карты получателя или других банковских реквизитов для осуществления перевода клиенту нужно знать только номер телефона и наименование банка, где у адресата открыт счет.  В СБП списание денежных средств со счета и зачисление на счет происходит мгновенно и без комиссии.

С 1 октября для клиентов  Банка «Приморье» действуют новые, более выгодные, условия по переводам СБП:

  • Отменен лимит на единоразовый перевод по СБП в любой банк (ранее действовало ограничение до 75 000 руб.)

  • Увеличен суточный лимит переводов СБП до 300.000 рублей (ранее лимит составлял 150 000 руб.)

  • Количество операций в месяц не ограничено.

 

Чтобы отправить перевод с помощью Системы быстрых платежей в Мобильном приложении Банка «Приморье», нужно зайти в раздел «Переводы» и выбрать меню «По номеру телефона». Номер телефона получателя  можно выбрать из адресной книги или ввести вручную.  После в приложении отображается  список всех банков, где у адресата имеются открытые счета. Выбираем нужный банк, вводим сумму платежа,  подтверждаем операцию. 

Система быстрых платежей — это скорость,  удобство, доступность и безопасность.

Подробную информацию о Системе быстрых платежей смотрите на сайте СБП, на сайте Банка «Приморье», а также уточняйте у специалистов контакт-центра Банка «Приморье» по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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