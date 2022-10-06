Банк «Приморье» улучшает условия переводов по Системе быстрых платежей

Система быстрых платежей дает физическим лицам возможность отправлять денежные средства как другим людям, так и выполнить перевод на собственный счет. При этом счета могут находиться в разных банках.

Вместо номера карты получателя или других банковских реквизитов для осуществления перевода клиенту нужно знать только номер телефона и наименование банка, где у адресата открыт счет. В СБП списание денежных средств со счета и зачисление на счет происходит мгновенно и без комиссии.

С 1 октября для клиентов Банка «Приморье» действуют новые, более выгодные, условия по переводам СБП:

Отменен лимит на единоразовый перевод по СБП в любой банк (ранее действовало ограничение до 75 000 руб.)

Увеличен суточный лимит переводов СБП до 300.000 рублей (ранее лимит составлял 150 000 руб.)

Количество операций в месяц не ограничено.

Чтобы отправить перевод с помощью Системы быстрых платежей в Мобильном приложении Банка «Приморье», нужно зайти в раздел «Переводы» и выбрать меню «По номеру телефона». Номер телефона получателя можно выбрать из адресной книги или ввести вручную. После в приложении отображается список всех банков, где у адресата имеются открытые счета. Выбираем нужный банк, вводим сумму платежа, подтверждаем операцию.

Система быстрых платежей — это скорость, удобство, доступность и безопасность.

Подробную информацию о Системе быстрых платежей смотрите на сайте СБП, на сайте Банка «Приморье», а также уточняйте у специалистов контакт-центра Банка «Приморье» по круглосуточному бесплатному номеру 8 800 200 20 86.