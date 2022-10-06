Аккредитованные ИТ-компании могут получить льготный кредит на разработку отечественного ПО

Банки продолжают приём заявок по программе льготного кредитования Минцифры России. Выделенных средств достаточно для того, чтобы до конца 2024 года поддержать не менее 125 проектов, общий кредитный портфель может составить около 100 млрд рублей. Об этом сообщает Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.

Ранее сумма, предусмотренная на реализацию этой меры поддержки в рамках проекта «Цифровые технологии», была скорректирована с учётом снижения более чем в 2 раза ключевой ставки Центрального банка России.

Аккредитованные ИТ-компании могут получить Кредит по льготной ставке до 3% годовых на разработку отечественного программного обеспечения, сервисов и платформенных решений. Компании на внедрение российских ИТ-решений – по ставке до 5%.

На текущий момент поддержку получили уже 113 проектов, общий кредитный портфель составляет порядка 64,9 млрд рублей.

Уполномоченные банки: Сбербанк, ВТБ, ВЭБ РФ, Альфа Банк, Росбанк, Райффайзен банк, Газпромбанк, банк Открытие, Челиндбанк, Металлинвестбанк, Ак Барс банк, Новикомбанк, Россельхозбанк, ЮниКредит банк, Совкомбанк, банк Санкт-Петербург, банк Центр-Инвест, банк Россия, МСП банк, МКБ, Абсолют банк, ПСБ, РНКБ, Транскапиталбанк.