Мошенники начали орудовать под видом сотрудников Банка России

ЦБ отмечает очередную волну широкого распространения мошеннической схемы, при которой злоумышленники представляются сотрудниками Центрального банка, рассказали SIA.RU в отделении Сибирского ГУ Банка России.

Вначале мошенники звонят человеку и сообщают о сомнительных операциях, якобы совершаемых по счету или карте, после направляют ему в мессенджер или на электронную почту поддельное удостоверение сотрудника Банка России с логотипом и печатью.

Такие документы могут содержать фамилии реальных работников — эти сведения злоумышленники могут брать с сайта регулятора. Высылая фальшивое удостоверение, они надеются убедить человека в правдоподобности своих недобросовестных действий, чтобы в дальнейшем лишить его денег или оформить на него кредит.

Что предпринять?

Банк России напоминает, что не работает с физическими лицами как с клиентами, не ведет их счета, не звонит им, а его сотрудники не направляют никому копии своих документов. При поступлении телефонного звонка от мошенника немедленно прервите разговор и по возможности заблокируйте его номер.

При возникновении любых сомнений относительно сохранности денег на вашем банковском счете самостоятельно позвоните в свой банк по номеру, указанному на его официальном сайте или на оборотной стороне банковской карты.