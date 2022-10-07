Вышел в свет октябрьский номер Газеты Дело

В новом выпуске 36 полос – и все они об актуальных вопросах и темах для бизнеса и не только. Если коротко, то главный месседж этого номера – устойчивое развитие в условиях жёсткого кризиса, о котором шла речь на VI Байкальском риск-форуме. В нашем издании вы узнаете мнения экспертов из разных сфер о том, насколько готова экономика к различным угрозам, как предприятиям преодолевать кризисные ситуации, об актуальности ESG-повестки и по другим проблемам современности. Как иркутский бизнес справляется с этими проблемами, вы узнаете, если прочитаете подготовленные журналистами издания интервью с представителями частной медицины, строительной отрасли, дизайнерами. А ещё в октябрьском выпуске Газеты Дело есть материалы о самом «устойчивом» предприятии Иркутской области, которое в этом году отметило 115-ю годовщину, и о том, какой подарок получило к этой дате.
О своей клинике для мужчин Александр Чуприн мечтал с юности. Путь к своему делу был тернист, но доктор не отказывался от задуманного. В идею медицинского бизнеса верила и супруга Александра, Людмила. К тому моменту она уже 15 лет успешно занималась предпринимательством. Профессиональное чутье подсказывало: идея мужской клиники «взлетит», надо брать и делать. Старт Первой мужской 12 лет назад оказался фееричным: формула «медицинские знания + бизнес-опыт» сработала. Сегодня создатели клиники развивают новые направления, готовят к запуску собственную франшизу и своим примером развенчивают все мифы о трудностях семейного бизнеса.
Кажется, ни один год из новейшей истории России не был столь богат на мощные и кардинальные перемены, как 2022-й. Компании едва успевали адаптироваться к ним, хотя удавалось это не всем. В этой ситуации любая поддержка бизнеса, и не только малого, — важна и нужна. Одна из тех структур, что эту поддержку в Иркутской области оказывают, — наш региональный Фонд развития промышленности. Директор Фонда Яна Шевченко рассказала Газете Дело, как областной ФРП существует в новых реалиях.
Концепция устойчивого развития заставляет мыслить по-новому и бизнес, и власть, и общество. Новые вызовы требуют иной корпоративной философии, иного уровня ответственности: развитие нынешнего поколения не должно идти вразрез с интересами поколений будущих. Как реализуется ESG-повестка в регионах Сибири и Дальнего Востока, обсудили в Иркутске на VI Международном Байкальском риск-форуме.
«Моя идея – собрать губернаторов Сибири и Дальнего Востока в клуб, где они могли бы обмениваться опытом в сфере ESG, а также создать «триумвират» власти, бизнеса и общества, который работал бы над устойчивым развитием нашей территории», – сказала генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых на VI Международном Байкальском риск-форуме. Экологическая катастрофа, нависшая над человечеством, заставляет принимать решительные меры по снижению объема парниковых газов, выбрасываемых в атмосферу. Крупные компании Иркутской области уже начали целенаправленное движение в сторону повышения экологичности, прозрачности и углеродной нейтральности.
«Ситуация изменится, все наладится само собой», — до сих пор надеются многие российские компании. «Чем дольше они пребывают в иллюзии, тем хуже для них», — считает Сергей Кудряшов, партнер Департамента управленческого консультирования ДРТ. В интервью газете «Дело» эксперт «БРИФ’22» рассказал о ключевых рисках для нефтегазовой отрасли, невозможности быстрого разворота на восток и необходимости менять парадигму, уходя от добычи и экспорта сырья в глубокую переработку: «Тот, кто первым перестроит деятельность, получит большое преимущество».
Новая реальность не изменила планы Иркутской нефтяной компании: ни один инвестпроект не остановлен. До конца года компания запустит 6 производственных объектов. Ключевые риски генеральный директор компании Яков Гинзбург видит в логистике, финансовых расчетах и инфляции. Впрочем, к любым трудностям он относится философски: компания здесь надолго, а все турбулентности – временны. Об импортозамещении, развороте на восток и новых возможностях топ-менеджер Иркутской нефтяной рассказал Газете Дело в эксклюзивном интервью на полях БРИФ’22.
«Делойт» не один год помогал компаниям преодолевать кризисные ситуации. В этом году команда оказалась в ней сама: мировой бренд ушел из нашей страны. Российские и белорусские коллеги продолжили работу под собственным брендом — «Деловые Решения и Технологии» (ДРТ). О рисках нового времени, развороте на восток, актуальности ESG для азиатских рынков и стремлении предприятий стать углеродно нейтральными Наталья Капризина, управляющий партнер практики управленческого консалтинга ДРТ, рассказала Газете Дело на БРИФ’22 — лучшем, по ее мнению, форуме для рисковиков.
Пока одни представители малого и среднего бизнеса пребывают в уверенности, что «ESG – это три иностранные буквы, которыми тешатся крупные компании», другие – активно встают на «зеленые» рельсы, получая при этом вполне конкретные выгоды. На Партнерском дне БРИФ’22 иркутские предприниматели поделились своими историями.
Катастрофы не случилось. Санкции, введенные против России в начале 2022 года показали, насколько серьезно наша экономика работала на внешний мир. Дисбалансы, безусловно, появились. Например, вместо девальвации российский рубль укрепился, а иностранная валюта вдруг стала никому не нужна. Огромные деньги остаются в стране, а резкое укрепление рубля сдерживает несырьевой экспорт. Выход из сложившейся ситуации – в восстановлении внешней торговли. Именно этим и занят сейчас российский бизнес. Перед компаниями стоят три главных проблемы: ликвидация разрывов в расчетах, выстраивание логистики и поиск новых контрагентов. О том, какие решения уже найдены, на VI БРИФе рассказал Михаил Матовников, директор центра финансового аналитики ПАО Сбербанк.
Повестка ESG становится все более значимой для экономики и ответственного бизнеса – вне зависимости от его масштабов. Принципы устойчивого развития реализуют сегодня как крупные корпорации, так и небольшие компании. Значимость ESG-повестки и успешные региональные кейсы обсудили 13 сентября участники Партнерского дня, организованного Байкальском банком Сбербанка в рамках VI Международного Байкальского риск-форума.
С 21 сентября – после объявления о частичной мобилизации в стране – привычный образ жизни большинства россиян вновь получил серьёзную и неожиданную встряску, которая меняет планы как отдельных граждан, так и целых бизнесов. Как иркутские предприниматели отреагировали на новые вводные, насколько, по их мнению, сильны связанные с этим риски для экономической стабильности? Об этом – нашем небольшом обзоре.
Инвестиции в интерьер могут стать хорошим вложением. Главное – с умом подойти к выбору специалиста и разработке дизайн-проекта. Как продуманный интерьер помогает зарабатывать арендодателю? Почему стратегия «сам себе дизайнер» чревата убытками? И что делать, чтобы не платить дважды? На вопросы Газеты Дело ответила Мария Бадяева, дизайнер интерьера домов и квартир, офисных помещений и гостиниц в разных регионах России.
В иркутском Сибэкспоцентре – новая команда. И.о. генерального директора Вадим Каретников и его коллеги сохранили традиционный календарь выставок, но каждой стремятся дать новое дыхание, работая как над формой (освещением, звуком, стилистическим единством экспозиций), так и над содержанием. Результат уже есть: посещаемость выставок выросла на 15-20%. Как изменится традиционная «Ярмарка недвижимости»? Что ждет иркутян и гостей города 3-6 ноября? О «Школе новосела», «Марафоне новостроек» и других ноу-хау – в нашем материале.
Карьерный путь топ-менеджера En+ Group Веры Курочкиной не был «устлан розами»: процесс собеседования в РУСАЛ на должность руководителя пресс-службы в 2003 году занял более 6 месяцев, чтобы доказать, что она справится, и не беда, что металлургия – совсем не женская отрасль. У москвичей не принято долго засиживаться на одном месте, но Вера остается верна En+ Group уже почти 20 лет – 20 лет постоянного «челленджа и драйва». В сентябре заместитель генерального директора по связям с общественностью En+ Group побывала в Иркутске – «городе творчества и энергии», где сегодня реализуются многие проекты холдинга. После открытия первого в Сибири Мультилаба мы поговорили с Верой о работе и личном.
«Окна – глаза дома»: они украшают фасад здания, привлекают к нему внимание, являясь его важной архитектурной деталью. А современный коттедж или престижный жилой комплекс уже невозможно представить без красивых и порой очень сложных светопрозрачных конструкций. Мы побеседовали с генеральным директором ГК Prostor Group Андреем Ефимовым. Компания Prostor Group занимается производством светопрозрачных конструкций, а также комплексной работой с внешней оболочкой для загородного частного домостроения.
Мораторий на банкротство физических и юридических лиц сроком на шесть месяцев был введен 1 апреля. В октябре его действие завершилось – продлевать «каникулы» для банкротов не стали. Почему? И как теперь действовать кредиторам и должникам? Комментирует Полина Спесивая, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и Партнеры».
Два памятных панно на ней посвящены Иркутскому заводу тяжёлого машиностроения. ИЗТМ – одно из тех предприятий, чей вклад в победу над фашизмом трудно переоценить. К лету 1941 года завод полностью перепрофилировался для выпуска военной продукции. Но почему же именно ИЗТМ удостоился двух панно на памятном монументе? Все ответы – в его истории, которая неразрывно связана с историей Иркутска и всей нашей страны.
Так назвали фильм, который Иркутский завод тяжёлого машиностроения с помощью иркутской студии Burkalo production снял к своему 115-летию. На главную роль пригласили известнейшего актёра Андрея Мерзликина. Премьера состоялась в конце сентября, а мы собрали ретроспективу проекта – от идеи до аплодисментов первых зрителей.
Сентябрь оказался богат на юбилейные даты: не только Иркутская область отметила этой осенью своё 85-летие, но и ещё одно предприятие отпраздновало день рождения – и оказалось, что оно старше области на целых 30 лет! Речь идёт об Иркутском заводе тяжёлого машиностроения – пожалуй, самом старом промышленном предприятии нашего региона.
Под светодизайном на российском рынке все еще часто понимают порядок расположения лампочек в натяжном потолке или внешний вид люстры. Между тем, это понятие гораздо шире и включает в себя вопросы воздействия света на психологию человека и способы создания нужной атмосферы в самых разных пространствах. Грамотно выстроенный свет способен обеспечить уют в квартире, настроить на рабочий лад сотрудников офиса, повысить выручку в магазине и даже изменить экономику целого района. О том, как сегодня дизайнеры работают со светом, какие возможности уличный светодизайн открывает для Иркутска и иркутян, Ирина Сергеева, основатель студии светового дизайна ARTIKUL, рассказала Газете Дело на конференции «Дизайн. Производство. Ритейл».
22-23 сентября в Иркутске прошла конференция «Дизайн. Производство. Ритейл», посвященная вопросам предметного дизайна в нашей стране и в глобальном контексте. Инициатором форума выступила Ассоциация предметного и промышленного дизайна. Спикеры и организаторы мероприятия рассказали Газете Дело о задачах конференции, ее основных итогах и перспективах.
Почему предметным дизайнером в России быть непросто? Куда пойти учиться дизайну и откуда черпать вдохновение? Почему успех в будущем во многом связан с выводами прошлого? Как построить коммуникацию с предметной средой и дать эмоцию в брендированной ручке? Об этом и о многом другом говорят спикеры конференции «Дизайн. Промышленность. Ритейл».
Тандем дизайнеров Светланы Рожковой и Ксении Буяновой хорошо известен иркутянам. Интерьеры, созданные дизайн-студией «Розмарин», самобытны и узнаваемы: это всегда особая атмосфера и продуманное пространство, куда хочется возвращаться. Сегодня у Светланы и Ксении – новые амбициозные задачи: дать новый вектор локальным, историческим производствам, наладить эффективное сотрудничество между местными дизайнерами и производителями с целью проявить байкальский стиль и предложить местным жителям и туристам то, чего они ждут в интерьерах: дикость и необузданность в сочетании с комфортом и уютом.
«Дома построены, дороги заасфальтированы, документы готовы – можно хоть сегодня купить коттедж и начать ремонт», – рассказывает о проекте «Байкальский берег» руководитель отдела продаж Александра Шикирянская. Проект загородного поселка класса «средний плюс» реализовала компания, ранее занимавшаяся строительством многоквартирных домов в Иркутске. Новый коттеджный поселок расположен на 15 километре Байкальского тракта – в транспортной доступности от города и всего в 150 метрах от залива. Иркутяне смогут познакомиться с проектом 3-6 ноября на «Ярмарке недвижимости» в Сибэкспоцентре, а пока – самые важные факты из первых уст.
Собирать роботов-водолазов, проектировать машины-манипуляторы и печатать протезы на 3D-принтере — такие планы у учеников иркутской школы № 64 на открывшейся в стенах заведения «Мультилаб». Пространство для инженерного творчества, укомплектованное по последнему слову техники и дизайна, школе подарила российская компания En+ Group. Что особенно важно — компания не собирается останавливаться на достигнутом и готова поддержать еще несколько заявок от сибирских образовательных учреждений на создание аналогичных центров развития компетенций.
Еще 20 лет назад о кейтеринге в России знали лишь единицы. Сегодня крупное деловое мероприятие уже трудно себе представить без качественного выездного ресторанного обслуживания. Как говорит Инга Мунина, основатель компании «Аврора кейтеринг», отрасль стремительно развивается: привычными бутербродами и закусками уже никого не удивить. Чего ждут современные заказчики от фуршетов? Какие необычные форматы подачи блюд в тренде? Об этом – в нашем материале.