Вышел в свет октябрьский номер Газеты Дело

В новом выпуске 36 полос – и все они об актуальных вопросах и темах для бизнеса и не только. Если коротко, то главный месседж этого номера – устойчивое развитие в условиях жёсткого кризиса, о котором шла речь на VI Байкальском риск-форуме. В нашем издании вы узнаете мнения экспертов из разных сфер о том, насколько готова экономика к различным угрозам, как предприятиям преодолевать кризисные ситуации, об актуальности ESG-повестки и по другим проблемам современности. Как иркутский бизнес справляется с этими проблемами, вы узнаете, если прочитаете подготовленные журналистами издания интервью с представителями частной медицины, строительной отрасли, дизайнерами. А ещё в октябрьском выпуске Газеты Дело есть материалы о самом «устойчивом» предприятии Иркутской области, которое в этом году отметило 115-ю годовщину, и о том, какой подарок получило к этой дате. Здоровье в цене. История успеха Первой мужской клиники О своей клинике для мужчин Александр Чуприн мечтал с юности. Путь к своему делу был тернист, но доктор не отказывался от задуманного. В идею медицинского бизнеса верила и супруга Александра, Людмила. К тому моменту она уже 15 лет успешно занималась предпринимательством. Профессиональное чутье подсказывало: идея мужской клиники «взлетит», надо брать и делать. Старт Первой мужской 12 лет назад оказался фееричным: формула «медицинские знания + бизнес-опыт» сработала. Сегодня создатели клиники развивают новые направления, готовят к запуску собственную франшизу и своим примером развенчивают все мифы о трудностях семейного бизнеса.

«Тратить меньше, зарабатывать больше». Миссия, которая выполнима Кажется, ни один год из новейшей истории России не был столь богат на мощные и кардинальные перемены, как 2022-й. Компании едва успевали адаптироваться к ним, хотя удавалось это не всем. В этой ситуации любая поддержка бизнеса, и не только малого, — важна и нужна. Одна из тех структур, что эту поддержку в Иркутской области оказывают, — наш региональный Фонд развития промышленности. Директор Фонда Яна Шевченко рассказала Газете Дело, как областной ФРП существует в новых реалиях. «После нас потопа быть не должно» Устойчивое развитие Сибири и Дальнего Востока обсудили на БРИФ’22 Устойчивое развитие Сибири и Дальнего Востока обсудили на БРИФ’22 Концепция устойчивого развития заставляет мыслить по-новому и бизнес, и власть, и общество. Новые вызовы требуют иной корпоративной философии, иного уровня ответственности: развитие нынешнего поколения не должно идти вразрез с интересами поколений будущих. Как реализуется ESG-повестка в регионах Сибири и Дальнего Востока, обсудили в Иркутске на VI Международном Байкальском риск-форуме.

«Каникул» не будет. Почему не продлят мораторий на банкротство Мораторий на банкротство физических и юридических лиц сроком на шесть месяцев был введен 1 апреля. В октябре его действие завершилось – продлевать «каникулы» для банкротов не стали. Почему? И как теперь действовать кредиторам и должникам? Комментирует Полина Спесивая, юрист адвокатского бюро «Владимир Рябенко и Партнеры». Победу ковала доблесть! В Иркутске открыли стелу «Город трудовой доблести». Два памятных панно на ней посвящены Иркутскому заводу тяжёлого машиностроения. ИЗТМ – одно из тех предприятий, чей вклад в победу над фашизмом трудно переоценить. К лету 1941 года завод полностью перепрофилировался для выпуска военной продукции. Но почему же именно ИЗТМ удостоился двух панно на памятном монументе? Все ответы – в его истории, которая неразрывно связана с историей Иркутска и всей нашей страны.

​​«Горячее сердце Иркутска» Так назвали фильм, который Иркутский завод тяжёлого машиностроения с помощью иркутской студии Burkalo production снял к своему 115-летию. На главную роль пригласили известнейшего актёра Андрея Мерзликина. Премьера состоялась в конце сентября, а мы собрали ретроспективу проекта – от идеи до аплодисментов первых зрителей.

«Гордимся не успехами – гордимся людьми, благодаря которым этих успехов достигаем» Сентябрь оказался богат на юбилейные даты: не только Иркутская область отметила этой осенью своё 85-летие, но и ещё одно предприятие отпраздновало день рождения – и оказалось, что оно старше области на целых 30 лет! Речь идёт об Иркутском заводе тяжёлого машиностроения – пожалуй, самом старом промышленном предприятии нашего региона.

Под светодизайном на российском рынке все еще часто понимают порядок расположения лампочек в натяжном потолке или внешний вид люстры. Между тем, это понятие гораздо шире и включает в себя вопросы воздействия света на психологию человека и способы создания нужной атмосферы в самых разных пространствах. Грамотно выстроенный свет способен обеспечить уют в квартире, настроить на рабочий лад сотрудников офиса, повысить выручку в магазине и даже изменить экономику целого района. О том, как сегодня дизайнеры работают со светом, какие возможности уличный светодизайн открывает для Иркутска и иркутян, Ирина Сергеева, основатель студии светового дизайна ARTIKUL, рассказала Газете Дело на конференции «Дизайн. Производство. Ритейл».

22-23 сентября в Иркутске прошла конференция «Дизайн. Производство. Ритейл», посвященная вопросам предметного дизайна в нашей стране и в глобальном контексте. Инициатором форума выступила Ассоциация предметного и промышленного дизайна. Спикеры и организаторы мероприятия рассказали Газете Дело о задачах конференции, ее основных итогах и перспективах.

Предметный дизайн и «люди из Красной книги» Почему предметным дизайнером в России быть непросто? Куда пойти учиться дизайну и откуда черпать вдохновение? Почему успех в будущем во многом связан с выводами прошлого? Как построить коммуникацию с предметной средой и дать эмоцию в брендированной ручке? Об этом и о многом другом говорят спикеры конференции «Дизайн. Промышленность. Ритейл».

Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль Тандем дизайнеров Светланы Рожковой и Ксении Буяновой хорошо известен иркутянам. Интерьеры, созданные дизайн-студией «Розмарин», самобытны и узнаваемы: это всегда особая атмосфера и продуманное пространство, куда хочется возвращаться. Сегодня у Светланы и Ксении – новые амбициозные задачи: дать новый вектор локальным, историческим производствам, наладить эффективное сотрудничество между местными дизайнерами и производителями с целью проявить байкальский стиль и предложить местным жителям и туристам то, чего они ждут в интерьерах: дикость и необузданность в сочетании с комфортом и уютом.

«Дома построены, дороги заасфальтированы, документы готовы – можно хоть сегодня купить коттедж и начать ремонт», – рассказывает о проекте «Байкальский берег» руководитель отдела продаж Александра Шикирянская. Проект загородного поселка класса «средний плюс» реализовала компания, ранее занимавшаяся строительством многоквартирных домов в Иркутске. Новый коттеджный поселок расположен на 15 километре Байкальского тракта – в транспортной доступности от города и всего в 150 метрах от залива. Иркутяне смогут познакомиться с проектом 3-6 ноября на «Ярмарке недвижимости» в Сибэкспоцентре, а пока – самые важные факты из первых уст. «Здесь могут реализовать любую идею»: в Иркутске открылся первый «Мультилаб» от En+ Group

Собирать роботов-водолазов, проектировать машины-манипуляторы и печатать протезы на 3D-принтере — такие планы у учеников иркутской школы № 64 на открывшейся в стенах заведения «Мультилаб». Пространство для инженерного творчества, укомплектованное по последнему слову техники и дизайна, школе подарила российская компания En+ Group. Что особенно важно — компания не собирается останавливаться на достигнутом и готова поддержать еще несколько заявок от сибирских образовательных учреждений на создание аналогичных центров развития компетенций. Россельхозбанк провел уроки финансовой грамотности для иркутских школьников

Директор Иркутского регионального филиала Россельхозбанка Наталья Баркова в рамках региональной программы развития агробизнес-образования провела уроки финансовой грамотности для талантливых детей.