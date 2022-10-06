Банк Уралсиб в Междуреченске провел клиентское мероприятие для предпринимателей города

3 октября 2022 года на площадке Муниципального бюджетного учреждения «Агентство по развитию туризма, инвестиций и предпринимательства» (МБУ «Артип») Междуреченского городского округа состоялась встреча менеджеров Банка Уралсиб с предпринимателями города. В ней приняли участие 35 представителей малого бизнеса Междуреченска, рассказали SIA.RU в банке.

Перед гостями мероприятия выступили: Директор по продажам малому бизнесу в Кемеровской территориальной дирекции Денис Чадаев, Управляющий дополнительным офисом «Междуреченский» Анна Горбунова и Территориальный директор Кемеровской ТД Оксана Дудина. Спикеры рассказали собравшимся об услугах и продуктах, программах кредитования и различных сервисах для малого бизнеса, а также ответили на многочисленные вопросы гостей встречи. По окончании мероприятия Территориальный директор Кемеровской ТД Оксана Дудина и Директор МБУ «Артип» Междуреченского городского округа Вячеслав Момот подписали соглашение о сотрудничестве.

«Встречи с предпринимателями полезны, они имеют практический результат. Откровенный разговор с партнерами способствует развитию и укреплению взаимовыгодных связей. Мы получили возможность рассказать об актуальных продуктах и сервисах Банка Уралсиб, ответить на вопросы потенциальных клиентов – представителей бизнес-сообщества», – отметила территориальный директор Кемеровской территориальной дирекции Филиала ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Оксана Дудина.