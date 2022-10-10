Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев второй раз за год заболел коронавирусом

Глава Иркутской области Игорь Кобзев сообщил 10 октября в своем Telegram-канале, что заболел коронавирусом – болезнь у губернатора официально подтверждена третий раз за пандемию и второй раз за год.

«С сегодняшнего дня какое-то время не буду присутствовать на публичных мероприятиях, вся работа будет в формате видеосвязи. Причина банальна – ковид. Чувствую себя хорошо, есть небольшое першение в горле, температуры нет», – пояснил глава области.

Напомним, впервые коронавирус у губернатора был выявлен в октябре 2020 года – тогда ему потребовалась госпитализация. Второй раз болезнь официально подтвердили в феврале текущего года – он описывал свое состояние как «неплохое». Игорь Кобзев прошел курсы вакцинации и ревакцинации.