В ЖК «Эволюция» возводят новые блок-секции для переселения из аварийных домов

Строительство двух семнадцатиэтажных блок-секций идёт с опережением графика. Степень готовности объектов составляет около 65%. Завершить все работы планируют летом 2023 года. Новые квартиры получат 187 семей, которые в настоящее время проживают в аварийных и ветхих домах, признанных таковыми до 2017 года.

По информации подрядной организации, на одной блок-секции выполнено бетонирование последнего этажа, на второй – армирование 15-го. Параллельно проводят штукатурные, электромонтажные, вентиляционные, сантехнические работы, кирпичную кладку внутренних стен и перегородок, устанавливают окна. Ежедневно на площадке задействовано до 90 человек.

Как отметил мэр Иркутска Руслан Болотов, перед строителями стоит задача не снижать темп работ и сохранять качество, чтобы в положенные сроки иркутяне смогли заселиться в современные комфортные квартиры.

Финансирование проекта осуществляется в рамках региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 1 января 2017 года.

С 2020 года в новые квартиры из ветхих и аварийных домов переехали 730 семей.