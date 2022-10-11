Приставы отправились к мобилизованным из Приангарья для решения кредитных вопросов

Судебные приставы отправились в пункты подготовки мобилизованных для решения кредитных вопросов, рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«В пункты размещения в Новосибирске, Шилово и Юрге приехали судебные приставы. Они уже решают вопросы, связанные с долгами и кредитными обязательствами мобилизованных, принимают заявления на приостановление судебных производств», – сообщил он.

Губернатор уточнил, что в настоящее время подать такое заявление могут и близкие родственники мобилизованных.