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Приставы отправились к мобилизованным из Приангарья для решения кредитных вопросов

Судебные приставы отправились в пункты подготовки мобилизованных для решения кредитных вопросов, рассказал глава Иркутской области Игорь Кобзев.

«В пункты размещения в Новосибирске, Шилово и Юрге приехали судебные приставы. Они уже решают вопросы, связанные с долгами и кредитными обязательствами мобилизованных, принимают заявления на приостановление судебных производств», – сообщил он.

Губернатор уточнил, что в настоящее время подать такое заявление могут и близкие родственники мобилизованных.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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