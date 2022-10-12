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На завершающий этап вышло строительство крытого ледового катка в Пади Долгой в Иркутске

Сейчас подрядная организация занимается монтажом внутренних систем тепло- водо- и электроснабжения, канализации и вентиляции. На объекте монтируют входные группы и пандусы, укладывают сэндвич-панели на кровлю. Приступили к работам по установке декоративных элементов фасада. Началось асфальтирование прилегающей территории.

<p>Фото с сайта администрации Иркутска</p>

Фото с сайта администрации Иркутска

Готовность объекта, по информации подрядчика, составляет 80%.

Строительство крытого ледового катка в микрорайоне Университетский ведется по национальному проекту «Демография». На данный момент объект полностью обеспечен финансированием.

Благоустройство территории рядом с катком проведут за счет средств городского бюджета и «депутатского фонда», сообщается на сайте администрации Иркутска.

 


/ Сибирское Информационное Агентство /
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