На завершающий этап вышло строительство крытого ледового катка в Пади Долгой в Иркутске

Сейчас подрядная организация занимается монтажом внутренних систем тепло- водо- и электроснабжения, канализации и вентиляции. На объекте монтируют входные группы и пандусы, укладывают сэндвич-панели на кровлю. Приступили к работам по установке декоративных элементов фасада. Началось асфальтирование прилегающей территории.

Фото с сайта администрации Иркутска

Готовность объекта, по информации подрядчика, составляет 80%.

Строительство крытого ледового катка в микрорайоне Университетский ведется по национальному проекту «Демография». На данный момент объект полностью обеспечен финансированием.

Благоустройство территории рядом с катком проведут за счет средств городского бюджета и «депутатского фонда», сообщается на сайте администрации Иркутска.