МФЦ Иркутской области пообещали мобилизованным за час осуществлять сделки с недвижимостью

МФЦ Иркутской области заявил на своей странице в соцсетях, что с 12 октября мобилизованные в течение часа смогут оформить в центрах сделки с недвижимостью – это совместная акция с Росреестром.

«С 12 октября кадастровый учет и регистрация прав на недвижимость для мобилизуемых граждан будет проводиться сразу после подачи документов. Для того чтобы воспользоваться услугой, нужно обратиться в МФЦ и предъявить повестку из военкомата. Сотрудники МФЦ примут заявителя без очереди, а специалисты Росреестра незамедлительно проверят документы и, если они в порядке, проведут регистрацию права или постановку на кадастровый учет», – отметили в МФЦ.

Сразу после этого зарегистрированные документы будут выданы мобилизованному гражданину.

Акция «Регистрация за час» распространяется на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости, в том числе: