Донабор мобилизованных начали в Республике Бурятия

Власти Республики Бурятия 12 октября заявили о донаборе мобилизованных – данная работа является плановой, сообщает пресс-служба регионального кабмина.

«Для регионов задание по частичной мобилизации определяется исходя из количества граждан, состоящих на воинском учете в военных комиссариатах. В Бурятии донабор небольшой. Поэтому нет необходимости разворачивать дополнительные пункты сбора в школах и других местах как, это было 2 недели назад. Достаточно работы военкоматов», – говорится в сообщении.

Военные комиссариаты в настоящее время проводят отбор, оповещение граждан, пребывающих в запасе и подлежащих призыву по мобилизации, выписывают повестки. В повестках будет указано время, в которое гражданин должен прибыть на пункт предварительного сбора.

Будет дано время для того, чтобы мобилизованные могли собраться, взять вещи первой необходимости, продукты питания, которые необходимы для питания в дороге, и прибыть для отправки в воинскую часть в соответствии с их предназначением. Граждане, которые имеют различные заболевания, позволяющие им оформить отсрочку от службы, должны предоставить соответствующие документы.