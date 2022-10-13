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ФАС зафиксировала существенное повышение цен на экипировку

Анализ цен на армейскую экипировку показал существенное повышение цен, были выданы предостережения прокуратуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

«Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров», – говорится в сообщении.

«Военторг» уже порекомендовал дочерним хозяйственным обществам не наценять товар выше 15%.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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