ФАС зафиксировала существенное повышение цен на экипировку

Анализ цен на армейскую экипировку показал существенное повышение цен, были выданы предостережения прокуратуры, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.

«Проведенный ФАС России совместно с региональными органами прокуратуры анализ цен на армейскую экипировку и иную продукцию армейского назначения показал, что имеются случаи существенного повышения стоимости указанных товаров», – говорится в сообщении.

«Военторг» уже порекомендовал дочерним хозяйственным обществам не наценять товар выше 15%.