11 октября состоялся совместный вебинар АТБ и торгового представительства России в Индии «Перспективы торгово-экономического сотрудничества и решения для бизнеса»

В рамках второго вебинара в серии мероприятий Азиатско-Тихоокеанского банка с торгпредствами России в ключевых странах Азии участники обсудили текущее состояние экономики Индии и практические методы выхода российских компаний на индийский рынок. Вебинар прошел при поддержке Русско-Азиатского Союза промышленников и предпринимателей (РАСПП).

Евгений Грива, заместитель торгового представителя РФ в Индии, и Анастасия Гринева, консультант экономического отдела торгпредства, рассказали о текущем состоянии торговых отношений нашей страны с Индией, особенностях рынка и ведения бизнеса, о перспективах их развития и о широких возможностях индийского рынка для российских компаний. Представители торгпредства поделились практическими советами, как вести бизнес с индийскими партнёрами, и рассказали, как торгпредство может помочь в налаживании деловых связей.

Со стороны АТБ на вебинаре выступил эксперт по ВЭД Эльхан Гурбанов. Он подробно рассказал о роли банков в обслуживании внешнеэкономической деятельности, об особенностях проведения финансовых операций в текущих условиях.

После выступлений эксперты ответили на вопросы участников. Вебинар собрал около ста слушателей.

Подобные вебинары с торговыми представительствами России в Азии будут проходить на регулярной основе. В современном и удобном формате каждый желающий может узнать экспертное мнение специалистов по вопросам ВЭД.

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