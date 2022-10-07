С 12 октября 2022 г. вступает в действие новая редакция Тарифов обслуживания физических лиц в ООО "ФФИН Банк".
Новая редакция доступна по ссылке: Тарифы обслуживания физических лиц c 12.10.2022
Новости
Банк «Фридом Финанс» сообщил об изменениях в Тарифах обслуживания физических лиц c 12.10.2022
С 12 октября 2022 г. вступает в действие новая редакция Тарифов обслуживания физических лиц в ООО "ФФИН Банк".
/ Сибирское Информационное Агентство /
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