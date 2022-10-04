Газпромбанк, Новосибирская область и Группа «ВИС» заключили прямое соглашение о финансировании ГЧП-проекта по строительству семи городских поликлиник

В соответствии со стратегией создания инфраструктурного #МЕГАИГРОКа Газпромбанк, Министерство здравоохранения Новосибирской области и Седьмая концессионная компания (входит в Группу «ВИС») заключили прямое соглашение в рамках проекта по строительству объектов для оказания первичной медико-санитарной помощи в Новосибирске. Это первый проект государственно-частного партнёрства в России, структурированный в рамках федерального закона о ГЧП № 224-ФЗ.

Подписание соглашения является официальным закреплением трехстороннего характера взаимоотношений, условий и порядка совместного взаимодействия сторон в рамках реализации проекта, предусматривающего проектирование, строительство, финансирование и техническую эксплуатацию семи поликлиник. Общие капитальные затраты с учетом актуализированной сметной стоимости оцениваются в 19,5 млрд рублей, из них финансирование в размере 11,6 млрд осуществляется за счет кредита от Газпромбанка. Остальные затраты будут профинансированы за счет капитального гранта из бюджета Новосибирской области и средствами Группы «ВИС». Соглашение о государственно-частном партнерстве между Министерством здравоохранения Новосибирской области и ООО «Седьмая концессионная компания» заключено на 10 лет. В настоящее время работы ведутся на площадках всех семи объектов, на трех из них осенью планируется закрыть тепловые контуры зданий.

Проект подразумевает создание современных медицинских центров общей мощностью около 6,5 тысяч посещений в смену. Все они будут оснащены оборудованием нового поколения, включая комплексы для компьютерной томографии и МРТ, маммологические системы, УЗИ и рентгенологическое оборудование. Основная цель проекта – обеспечение доступности и стандартов качества оказания медицинской помощи в столице Сибири.

Новые объекты позволят перевести существующие поликлиники из приспособленных помещений в современные здания. Инициатива отобрана правительственной комиссией по региональному развитию в России в рамках пула проектов Новосибирской области для предоставления региону бюджетного кредита в размере 2,08 млрд рублей.

«Это уникальный для региона проект, когда частный инвестор, Группа «ВИС», создает целый комплекс современных объектов первичной помощи. В свою очередь, у нас как универсального финансового партнера и инфраструктурного #МЕГАИГРОКа накоплен значительный опыт и экспертиза в проектах государственно-частного партнерства, и мы готовы применять лучшие практики, прежде всего, в интересах жителей регионов. Развитие здравоохранения – неотъемлемая часть городской экономики, поэтому крайне важно сообща повышать доступность медицинских услуг для населения», – прокомментировал Первый Вице-Президент – начальник Департамента инфраструктурных проектов и государственно-частного партнерства Павел Бруссер.

«Правительство Новосибирской области со своей стороны сделало всё необходимое, чтобы проект по строительству семи поликлиник был реализован в минимально возможные в существующих реалиях сроки. Убежден, что активное участие Банка в финансировании этого проекта станет гарантом успешной его реализации, и семь новых объектов здравоохранения позволят повысить доступность и качество амбулаторной помощи жителям новых микрорайонов Новосибирска, причем, с учетом перспективного роста прикрепленного к ним населения», – подчеркнул министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

«Благодаря формату ГЧП Новосибирск получит построенные по индивидуальным проектам объекты, оснащенные современным медицинским оборудованием экспертного класса. Более 320 тысяч жителей смогут пользоваться новой медицинской инфраструктурой, рабочие места будут созданы для 4 тысяч специалистов. Вместе с финансовым партнером, Газпромбанком, мы проделали большую работу для того, чтобы непростая экономическая ситуация в стране и мире не оказывала негативного влияния на ход реализации проекта», – отметил член Совета директоров Группы «ВИС» Сергей Ромашов.