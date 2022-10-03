Газпромбанк снизил ставки по автокредитам и кредитам на любые цели до 1,4% годовых

Газпромбанк снизил ставки по кредитам на покупку транспортного средства и на любые цели под залог авто. Ставка составляет 1,4% годовых в течение первых 30 дней после выдачи кредита, если нет залога, или до конца срока действия кредитного договора при предоставлении автомобиля в залог. Для беззалоговых кредитов ставка с 31 дня после выдачи составит 4,4% годовых. Ставки указаны при наличии личного страхования заемщика в рамках кредитного договора.

Газпромбанк в рамках программ автокредитования предлагает кредит на приобретение автомобиля, мототехники, электромобиля, а также кредит на любые цели под залог собственного авто без первоначального взноса. Сумма кредитования – от 500 тыс. до 7 млн рублей, срок – от 13 месяцев до 7 лет. В залог можно передать как приобретаемый, так и имеющийся автомобиль, стоимость которого должна быть не менее 10% от суммы/остатка кредита.

Подать заявку можно на сайте или в офисе Банка. Для оформления кредита потребуется минимальный пакет документов, для сумм до 3 млн рублей возможно оформление только по паспорту. Подробные условия автокредитования и подача заявки доступны на сайте Газпромбанка.