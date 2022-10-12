Дальневосточный банк предлагает карту МИР Supreme

После ухода с российского рынка международных платежных систем, национальная платежная система «Мир» не только обеспечила стабильную работу платежных карт на территории России и за ее пределами, но и предложила достойную альтернативу премиальным картам ушедших из России Visa и MasterCard. Карта МИР Supreme — для тех, кто выбирает комфорт для себя и своей семьи, кто открыт новым впечатлениям и всегда хочет большего.

А Дальневосточный банк позаботился о том, чтобы привилегии карты стали доступны каждому, кто предпочитает высокое качество жизни. Так, выпустить карту МИР Supreme в Дальневосточном банке можно бесплатно, обслуживание также стоит 0 рублей при соблюдении ряда простых условий.*

Благодаря повышенному кешбэку по карте МИР Supreme ваши привычные покупки станут намного выгоднее. Обратно на карту вернется до 30% от потраченных средств за покупки у партнёров программы лояльности «Мир»1 , 5 % — за оплату в ресторанах от платежной системы «Мир»2 , до 3 % — за прочие покупки3 . Кроме того, держателям карты МИР Supreme доступна одна из самых востребованных премиальных привилегий — бесплатный проход в бизнес-залы аэропортов4 . Ваши путешествия и деловые поездки будут проходить максимально комфортно: время перед вылетом вы проведете в уютных зонах отдыха, со стабильным Wi-Fi, душем, закусками и напитками.

Закажите карту МИР Supreme — используйте свое право на привилегии!