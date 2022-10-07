Сайт Дальневосточного банка — в ТОП-25 ресурсов с лучшим приростом индекса качества

Сайт Дальневосточного банка www.dvbank.ru вошел в ТОП-25 ресурсов с лучшим приростом индекса качества за летний период 2022 года. Анализ охватил 150 крупнейших кредитных организаций России. Данные собраны на 20 сентября 2022 года (отчетная дата).

Рейтинг опирается на индекс качества (ИКС) поисковой системы Яндекса. Индекс качества — это показатель поисковой системы Яндекс, определяющий, насколько полезен сайт для пользователей. Он учитывает размер аудитории сайта, степень удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны клиентов и Яндекса и другие критерии. За текущий год Дальневосточный банк улучшил качество сайта. Удобная навигация, полезный контент, лаконичный интерфейс — все это помогает пользователям быстро получать нужную информацию. Кроме того, в режиме онлайн можно подать заявки на услуги, узнать актуальные финансовые новости.

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