Держатели карт «Мир» от Примсоцбанка теперь могут совершать покупки с помощью Samsung Pay

С 12 октября 2022 г. держатели карт «Мир» Примсоцбанка могут совершать покупки с помощью Samsung Pay*.

Samsung Pay – удобный и безопасный мобильный платежный сервис, с помощью которого можно совершить покупку везде, где принимаются банковские карты. Приложение запускается на любом, даже выключенном экране одним движением: свайпом от нижней грани вверх, а для проведения операции даже не нужен интернет.



Для оплаты необходимо выполнить три простых действия:



- Провести по экрану снизу-вверх и выбрать карту;

- Подтвердить транзакцию по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду;

- Поднести смартфон к терминалу.



В мобильном сервисе реализована надежная трёхуровневая защита для обеспечения безопасности платёжных операций по карте. Каждую транзакцию необходимо подтвердить по отпечатку пальца, радужке глаз или PIN-коду приложения, а вместо реального номера карты используется специальный цифровой код – токен. Защиту платежных данных обеспечивает встроенная система Samsung KNOX, работа которой не зависит от работы операционной системы устройства. За счет этого платежные данные не могут быть скомпрометированы при взломе ОС или установке прошивок от непроверенных поставщиков.



Подробнее о сервисе Samsung Pay можно узнать на сайте https://pskb.com/debit-cards/samsung_pay.



* Технология реализована совместно с ПЦ «КартСтандарт» «КартСтандарт» – высокотехнологичный процессинговый центр, оказывающий комплекс услуг по эмиссии, обслуживанию и эквайрингу карт международных платежных систем Mastercard, Visa и российской платежной системы «Мир». Обладает статусами Member Service Provider и VisaNet Processor в платежных системах Mastercard и Visa. В настоящий момент на мощностях ПЦ «КартСтандарт» обслуживается более 100 финансовых организаций России и стран ближнего зарубежья. Входит в Группу Компаний Центр Финансовых Технологий (ГК ЦФТ). Подробнее на www.cardstandard.ru



ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» – один из лидеров банковской сферы Дальнего Востока (основан 4 марта 1994 г., Генеральная лицензия Банка России № 2733). Головной офис банка расположен в городе Владивосток. С 1996 г. внешний аудит Примсоцбанка по международным стандартам финансовой отчетности проводит аудиторская фирма Moore Stephens (Лондон).



Региональная сеть Примсоцбанка насчитывает 55 точек присутствия в 36 населенных пунктах России, в том числе в Приморском, Хабаровском, Камчатском краях, Омской, Челябинской, Иркутской, Свердловской областях, Москве и Санкт-Петербурге, Еврейской автономной области.