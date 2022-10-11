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Сайт Примсоцбанка вошёл в ТОП-50 самых посещаемых банковских сайтов по итогам III квартала

Сайт Примсоцбанка вошёл в ТОП-50 самых посещаемых банковских сайтов по итогам III квартала 2022 года и занял в нём 48 позицию. Также банк занял 20 место в рейтинге банков с лучшим ростом популярности сайтов в поиске Яндекс. Отметим, исследование проводил финансовый портал Бробанк.

По словам экспертов портала, анализ охватывает почти треть действующих кредитных организаций России. Речь идет о 100 крупнейших по объему активов структур. Для сбора данных используется профильный сервис поисковой системы – Wordstat, учитываются сведения за июль-сентябрь. Сам рейтинг опирается на среднемесячную частоту запросов в анализируемом периоде. Таким образом, в ТОП-50 вошли структуры, которые преодолели отметку в 50 000 запросов в среднем за месяц.

Рост своей популярности в рассматриваемой поисковой системе продемонстрировала большая часть конкурентов. Их 53,09% от тех кредитных организаций, которые не только приняты во внимание на текущий момент, но и располагают ретроспективными данными. То есть чуть более половины финансовых институтов увеличили интерес к своему бренду в онлайн-сегменте.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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