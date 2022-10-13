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Военкомат Иркутской области получил указание Генерального штаба не мобилизовать граждан с тремя детьми

Пока оно носит рекомендательный характер.

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко провел прямой эфир о частичной мобилизации в регионе. На вопрос о том, будут ли давать отсрочку мужчинам с тремя несовершеннолетними детьми он ответил:

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«В настоящее время мы получили указание Генерального штаба рассматривать данную категорию граждан к предоставлению отсрочки. Все мероприятия, которые мы проводили в Иркутской области по призыву выполнены до 29 сентября. Соответствующее указание получили 4 октября. Решения призывных комиссий принимались на основании действующего законодательства. В дальнейшем мы будем пользоваться рекомендациями Генерального штаба».

Евгений Фуженко также подчеркнул, что изменений в ФЗ 31 в отношении этой категории граждан пока на федеральном уровне не принято.

Напомним, что президент РФ Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Военкомат Иркутской области получил указание Генерального штаба не мобилизовать граждан с тремя детьми
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