Солид Банк принял участие в мероприятии без галстуков для предпринимателей Владивостока

В эту субботу состоялась встреча без галстуков представителей бизнеса Приморского края. Предприниматели собрались, чтобы пообщаться в неформальной обстановке, ведь поддержка в настоящее время бизнесу нужна как-никогда, считают в Солид Банке.

Солид Банк, более 30 лет предоставляющий качественный сервис предпринимателям Дальнего Востока – стал эксклюзивным партнером мероприятия.

«Особенно хочется отметить, что в рамках мероприятия все участники, а их собралось больше 150 собственников и руководителей компаний, поздравляли Центр развития предпринимательства города Владивостока с 10-летием! Многолетняя деятельность Центра по поддержке предпринимателей города, неоценимая помощь, которую оказывают специалисты Центра – это то, что нас сближает, поэтому Солид Банк никак не мог обойти стороной такое мероприятие,» - рассказывает Андрей Иванов, Заместитель председателя Правления АО «Солид Банк».

Елена Новгородова, директор МКУ «Центр развития предпринимательства», также поздравила предпринимателей, коллег и партнеров с 10-летием со дня образования Центра развития предпринимательства.

Официальная часть бизнес-приема сопровождалась приветственными речами почетных гостей мероприятия: председателя Думы города Владивостока Андрея Брика, уполномоченного по защите прав предпринимателей в Приморском крае Марины Шемилиной, председателя комитета по экономической политике и собственности Законодательного собрания Приморского края Владимира Исакова, а также от министра экономического развития Приморского края Андрея Блохина и главы Артемовского городского округа Вячеслава Квона.

В рамках развлекательной части встречи Солид Банк также провел розыгрыш среди участников и вручил победителю памятный подарок для коммерческого успеха и удачи в бизнесе.