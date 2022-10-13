Военный комиссар рассказал, кто имеет право на отсрочку от мобилизации в Иркутской области из-за работы

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко во время прямого эфира 13 октября рассказал, кто имеет бронь от мобилизации в регионе из-за работы.

«В настоящее время бронированию подлежат, в первую очередь, работники предприятий оборонно-промышленного комплекса, а также работники предприятий, существенное влияющих на обеспечение жизнедеятельности региона», – пояснил он.

Списки таких предприятий и должностей передаются в военные комиссариаты – на их основании проводится работа по бронированию. Также генштаб ВВС РФ в настоящее время рассматривает списки работников предприятий промышленности – определяются конкретные должности, и занимающих их людям предоставляются отсрочки.

«Бронированию подлежат конкретные должности на конкретных предприятиях, перечень которых определяется на федеральном уровне и доводится до органов исполнительной власти и до военных комиссариатов», – уточнил Фуженко.