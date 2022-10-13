Стало известно, на какой срок мобилизовали жителей Иркутской области

Военный комиссар Иркутской области Евгений Фуженко во время прямого эфира 13 октября рассказал, на какой срок мобилизовали жителей региона.

«Срок призыва на военную службу по мобилизации определяется указом президента РФ от 21 сентября №647, в нем определено – на весь период частичной мобилизации», – сообщил Фуженко.

Он также уточнил, что решение о демобилизации также будет приниматься президентом страны.