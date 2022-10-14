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Землетрясение почувствовали жители Иркутска 14 октября

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Сегодня утром, в 8:54 в Иркутской области зафиксировано сейсмособытие. С последующими афтершоками.

По информации МЧС Иркутской области, магнитуда в эпицентре составила 5,9 баллов, интенсивность – 7,9. В Иркутске ощущалось 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах 3-5 баллов.

В ГУ МЧС России по Иркутской области развёрнут оперативный штаб, организовано взаимодействие с едиными дежурными диспетчерскими службами районов.

Напомним, что ранее землетрясение в Иркутской области произошло 8 июня в 17 км от поселка Большое Голоустное в акватории озера Байкал с мощностью в эпицентре в 8,3 балла. В городах жители ощутили удары в 5 баллов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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