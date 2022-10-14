Число «мужских» вакансий выросло на фоне частичной мобилизации

На сайтах по подбору работы после объявления частичной мобилизации возросло число вакансий в «мужских» профобластях, выяснили «Известия».

В период с 21 сентября по 11 октября 2022 года поиск персонала в этих сегментах стал активнее в среднем на 74% в сравнении с тем же периодом месяц назад и на 136% — в сравнении с осенью 2021 года. Максимальный прирост отмечается в автобизнесе, IТ, сфере транспорта и логистики и в поиске рабочих.

Так, в автомобильном бизнесе прирост составил 97% (+2,8 тыс. активных вакансий), в IТ — 85% (+26 тыс.), в сфере транспорта и логистики — 83% (+40 тыс.), в области инсталляции и сервиса — 80% (+6 тыс.), в производстве и сельском хозяйстве — 79% (+31 тыс.), в строительстве — 70% (+41 тыс.). Также на 80% (+60 тыс. вакансий) увеличился спрос на рабочий персонал. Объявлений от компаний по добыче сырья и безопасности стало больше на 45 и 46% соответственно.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 2022-м число вакансий по «мужским» профессиям в среднем выросло на 136%, следует из данных HeadHunter.

В сервисе Superjob также отмечают рост количества вакансий в «мужских» сферах с 21 сентября по 10 октября. На сайте компании за этот период появилось на 12% больше объявлений о работе в автосервисах. В области закупки и снабжения горюче-смазочных материалов прирост составил 10%, в разработке ПО — 8%, в сегментах авто- и ж/д перевозок, логистики — 6%, в сферах станко- и машиностроения, металлургии — 1%.