Более 220 населенных пунктов Иркутской области ощутили землетрясение 14 октября

Сейсмособытие, которое произошло 14 октября в акватории озера Байкал, ощутили жители более 220 населенных пунктов Иркутской области, в Республике Бурятия – более 180, следует из данных Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Самые сильные толчки в 7 баллов в Приангарье ощутили жители поселка Большое Голоустное, в 6 баллов – в Малом Голоустном, в 5 баллов – жители Горяего ключа, Листвянки, Бугульдейки, Байкала, Большой речки, Пивоварихи, Курети, Ревякина, Иркутска.

Наиболее сильные удары в Бурятии в 6-7 баллов почувствовали жители Посольского, Бабушкина, Клюевки, Большой речки, Степного Дворца, в 5 баллов – Шигаево, Большого колеса, Тимлюя, Каменска, Танхоя, Кабанска, Шергино, Кудары, Селенгинска, Брянчка, Оймура, Ардасана и ряда других территорий.