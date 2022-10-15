Новое землетрясение зафиксировали на Байкале 15 октября

Землетрясение произошло недалеко от Байкала 15 октября – в Северо-Байкальском районе Республики Бурятия, его ощутили жители несколько населенных пунктов, следует из данных Единого филиала Геофизической службы РАН.

Толчки в 3 балла почувствовали жители поселков Ангоя и Кумора. Сейсмособытие произошло в 04:31 по местному времени. Энергетический класс – 10,5 балла, магнитуда – 3,6.

По информации республиканского управления МЧС, эпицентр находился в 12 км южнее от поселка Ангоя. Объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.