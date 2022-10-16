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Гаражный бокс на 15 автомобилей горел на площади более 1 тысячи квадратов в Усть-Илимске

Пожар произошел на улице Энгельса в городе Усть-Илимске Иркутской области 16 октября – загорелся гаражный бокс на 15 машин, площадь возгорания составила более 1 тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

<p>Фото гУ МЧС России по Иркутской области</p>

Фото гУ МЧС России по Иркутской области

Сообщение об инциденте поступило в МЧС около 06:31. На момент прибытия первого подразделения горел утеплитель кровли по всей площади. Из гаражей спасатели эвакуировали восемь единиц техники – они не пострадали.

К тушению привлекли четыре пожарных расчета. Пострадавших нет. Угроза распространения отсутствует.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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