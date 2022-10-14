Дальневосточный банк предоставляет льготные кредиты на проекты на Дальнем Востоке и в Арктике

Дальневосточный банк принимает участие в программах Министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики по льготному кредитованию инвестиционных проектов. В рамках программы предприниматели ДФО и Арктической зоны РФ, работающие в приоритетных для регионов областях, могут получить льготный кредит по ставке ниже рыночной.* Льготные кредиты выдаются на создание инфраструктуры и производственных мощностей.

В приоритете - промышленность, транспорт, энергетика и поддержка других проектов, запущенных на территориях опережающего развития. «Благодаря льготным кредитам компании, работающие на Дальнем Востоке и в Арктике, смогут инвестировать средства в развитие своего бизнеса или новые социально значимые проекты на этих территориях. Главная цель госпрограммы — повысить качество жизни в регионах Дальнего Востока и Арктики»,- отметил вице-президент АО «Дальневосточный банк» Вячеслав Тогобицкий.



*Процентная ставка по кредиту устанавливается кредитным договором (соглашением) на период льготного кредитования в размере разницы между процентной ставкой по кредитному договору без учета ее субсидирования и размером ставки субсидирования, но не менее 2 процентов годовых