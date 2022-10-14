С 21 октября 2022 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП (резидентов, нерезидентов) в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".
Ознакомиться с актуальными тарифами можно в разделе "тарифный справочник" на сайте Банка.
Ознакомиться с изменениями можно здесь:
Тарифный справочник Москва
Тарифный справочник Приморский
Тарифный справочник Дальневосточный
Тарифный справочник Уральский
Тарифный справочник Санкт - Петербург.
Новости
"Примсоцбанк" информирует о внесении изменений в Тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание юрлиц и ИП
С 21 октября 2022 года будут внесены изменения в тарифы комиссионного вознаграждения за обслуживание ЮЛ и ИП (резидентов, нерезидентов) в ПАО СКБ Приморья "Примсоцбанк".
/ Сибирское Информационное Агентство /
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