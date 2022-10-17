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Снять бронь от мобилизации предложили с депутатов и сенаторов

А сотрудников Росгвардии, МЧС, военной прокуратуры и других силовых структур хотят призывать в первую очередь. Как выяснили «Известия», такой законопроект 17 октября будет внесен в Госдуму.

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По мнению авторов, парламентарии ничем не отличаются от простых граждан, а принимать участие в военных действиях должны прежде всего подготовленные специалисты. Впрочем, эксперты раскритиковали идею призыва членов Совфеда и депутатов. Часть политиков и так уже направились в Донбасс по собственному желанию, но их массовое отсутствие может остановить работу парламента, пояснили специалисты.

Депутаты подготовили поправки в закон «О мобилизационной подготовке и мобилизации в РФ». По информации «Известий», его планируют внести в Госдуму 17 октября. В документе предложено отменить бронь для сенаторов и депутатов ГД, которые должны получать отсрочку на общих основаниях с остальными гражданами.

Глава фракции «Справедливая Россия», один из авторов законопроекта Сергей Миронов заявил «Известиям», что инициатива «позволит удовлетворить запрос общества на справедливость».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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