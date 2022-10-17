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Дальневосточный банк сообщил об изменении городского номера телефона в иркутском офисе

С 17 октября 2022 года ДО № 45 в  Иркутске АО «Дальневосточный банк» переходит на единый городской номер телефона: +7 (3952)261-269.

– Телефонные номера, ранее закрепленные за офисом, будут отключены, – говорится в сообщении банка.

Чтобы связаться с сотрудником банка:

1. Позвоните на единый номер: +7 (3952)261-269.
2. Наберите внутренний номер сотрудника банка, либо нажмите «0» для соединения с оператором.
3. После соединения с оператором  назовите ФИО сотрудника, с которым хотели бы связаться.

Также по любым вопросам обслуживания, услуг и продуктов банка вы по-прежнему можете обращаться в круглосуточный Единый контактный центр по телефону: 88005552205 (звонок по России бесплатный).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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