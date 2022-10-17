Самым сейсмически активным в Приангарье был 2021 год

Об этом сообщила директор Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елена Кобелева на пресс-конференции, посвящённой современной сейсмической обстановке в Иркутской области.

– 2021 год характеризовался максимальным количеством сейсмической энергии за весь цифровой период регистрации. В нашем оперативном каталоге зафиксировано 571 событие, из них 83 были ощутимыми, – прокомментировала Елена Кобелева. – В этом году в оперативном каталоге – 170 событий, 33 из них – ощутимые.

При этом она уточнила, что в среднем оперативный каталог содержит 100-150 событий и всего 20-25 – ощутимых. И хотя по сравнению с прошлым годом сейсмическая активность в нашем регионе затухает, она ещё всё равно остаётся повышенной.

Так, по словам Елены Кобелевой, в регионе сейчас превышен порог 6- и 5-балльных землетрясений, которые, по статистике, должны быть соответственно раз в 12 лет, и раз в четыре года, но они при этом происходят в разных регионах – в середине и юге Байкала, на главном Саянском разломе, на Хубсугуле.

– Кроме этого, сейсмоактивность привязывают к солнечной активности, а она сейчас снижается, поэтому, я думаю, землетрясения тоже должны на снижение идти, но природа покажет, – отметила Елена Кобелева.

Напомним, что 14 октября в Иркутске произошло землетрясение. Магнитуда в эпицентре составила 5,9 баллов, интенсивность – 7,9. В Иркутске ощущалось 5 баллов, в Ангарске, Шелеховском, Слюдянском районах – 3-5 баллов.