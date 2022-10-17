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Бронь от мобилизации получат сотрудники 26 предприятий Иркутской области

В указе президента России Владимира Путина об объявлении частичной мобилизации указано, что работники оборонно-промышленного комплекса не привлекаются по мобилизации. Сегодня этот перечень расширяется. Об этом рассказал в эфире «Вести Иркутск» заместитель военного комиссара Приангарья Александр Лускань.

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«Изначально у нас было три организации, сейчас их уже 26. Туда попали не только организации оборонно-промышленного комплекса, но и задействованные в обеспечении жизнедеятельности», – говорит он.

 

Напомним, что президент Владимир Путин объявил в РФ «частичную мобилизацию» 21 сентября. В первую очередь в войска призовут граждан из запаса, ранее служивших в армии. Речь идет о 300 тыс. резервистов в возрасте от 20 до 60 лет. Cтудентов и срочников привлекать не планируется.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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