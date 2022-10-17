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Наибольший риск для шламонакопителей бывшего БЦБК представляют сели, а не землетрясения

Об этом заявила учёный секретарь Института земной коры Сибирского отделения РАН Анна Добрынина на пресс-конференции, посвящённой современной сейсмической обстановке в Иркутской области.

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– Сход селевых потоков представляет для шламонакопителей бывшего БЦБК больший риск, нежели землетрясения, потому что, во-первых, там селеопасный район, а во-вторых, уже давно не было таких событий, – пояснила Анна Добрынина. – И если обстоятельства сложатся нужным для сели образом, то и без всякого землетрясения этот поток разрушит шламонакопители и вся эта масса окажется в Байкале. Сейсмическая активность, конечно, может ускорить, этот процесс.

При этом, по словам директора Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН Елены Кобелевой, сели и лавины можно мониторить с помощью акустических станций, и такой опыт есть у иркутских коллег из Камчатского и Кольского филиалов ЕГС РАН.

– По аналогии, мы разработали свой проект по установке акустических станций в районе бывшего БЦБК, чтобы следить за ситуаций, который предлагали правительству Иркутской области. Но проект так и остался проектом, – прокомментировала Елена Кобелева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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