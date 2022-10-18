ЦБ РФ примет решение по ключевой ставке с учетом трех факторов

Совет директоров Банка России при принятии решения по ключевой ставке 28 октября учтет динамику инфляции, инфляционных ожиданий и рост ставок на рынке, сообщает Интерфакс со ссылкой на зампреда ЦБ Алексея Заботкина.

– Совет директоров рассмотрит все факты и показатели и примет решение на основании обновленного прогноза, – сказал Заботкин.

В сентябре ЦБ РФ, снизив ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 7,5%, не стал давать рынку традиционный сигнал о своих будущих действиях. Сейчас Банк России также воздержался от дополнительных сигналов. По словам Заботкина, регулятор дает уточняющие указания только в случае, когда накопленные данные указывают однозначно в какую-то сторону.

– Для нас важными точками являются инфляционные ожидания, которые в августе-сентябре шли наверх по населению, по предприятиям ценовые ожидания перестали снижаться. Сейчас мы получим эти точки до заседания совета директоров. Это будет также важным фактором при принятии решения, – пояснил зампред ЦБ.