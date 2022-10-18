Деньги за покупку снаряжения могут вернуть мобилизованным

Мобилизованным гражданам предложили вернуть часть денег, которые они потратили на покупку бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей для участия в СВО, сообщают «Известия».

Речь может идти о социальном вычете для призванных и членов их семей или использовании механизма кешбэка от государства.

С таким предложением выступили в Госдуме, инициатива направленна в Минфин. Некоторые парламентарии уже поддержали коллег. Эксперты же отметили, что армия должна полностью обеспечивать людей всем необходимым, но в каких-то регионах это иногда полностью реализовать не могут, поэтому люди вынуждены самостоятельно заботиться о себе.