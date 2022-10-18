Новости

Деньги за покупку снаряжения могут вернуть мобилизованным

Читайте также:

Инвесторов порадовало завершение мобилизации
18 октября 2022
Хакеры атаковали более 70 российских магазинов с военным обмундированием
17 октября 2022

Мобилизованным гражданам предложили вернуть часть денег, которые они потратили на покупку бронежилетов, лекарств, продовольствия и других вещей для участия в СВО, сообщают «Известия».

Речь может идти о социальном вычете для призванных и членов их семей или использовании механизма кешбэка от государства.

С таким предложением выступили в Госдуме, инициатива направленна в Минфин. Некоторые парламентарии уже поддержали коллег. Эксперты же отметили, что армия должна полностью обеспечивать людей всем необходимым, но в каких-то регионах это иногда полностью реализовать не могут, поэтому люди вынуждены самостоятельно заботиться о себе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "Мобилизация в России 2022 свежие новости на сегодня":
Все материалы сюжета (157)


Реклама на сайте

Конференция "Дизайн.Производство.Ритейл"
Дикость, необузданность, контрасты. Как дизайн-студия «Розмарин» создает байкальский стиль
«Красиво там, где светло!». Основатель студии светодизайна – о том, как подсветка меняет город
Концепция триединства и конвейер идей. Как взаимодействуют сегодня в России дизайнер, производитель и продавец?
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании