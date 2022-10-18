Дальневосточный банк запустил сервис выдачи наличных в кассах магазинов

Дальневосточный банк предлагает предпринимателям расширить возможности эквайринга, предоставив держателям платежных карт доступ к сервису выдачи наличных в кассах торговых точек через POS-терминалы. Оказывать услугу смогут предприятия-партнеры, которые заключили с банком договор эквайринга, договор на расчетно-кассовое обслуживание и получили статус банковского платежного агента. В рамках сервиса держатель карты может получить наличные средства при условии совершения покупки у партнера банка.

«Мы продолжаем расширять доступность банковских услуг и развивать сервисы, от которых выигрывают как предприниматели, так и их клиенты. Такая услуга, в первую очередь, будет востребована в небольших населенных пунктах или удаленных районах, где слабо развита инфраструктура, снять наличные можно будет, например, в продуктовом магазине, где обыкновенно совершаются покупки. Что касается предпринимателей, то они таким образом смогут увеличить продажи, сэкономить на инкассации наличных денежных средств и получить вознаграждение от банка», - отметила начальник департамента розничного бизнеса АО «Дальневосточный банк» Татьяна Туранова.

Оформить заявку на эквайринг можно на сайте Банка в разделе «Торговый эквайринг».