Правительство изменило требования для компаний, сотрудников которых мобилизовали

Теперь они могут продолжать работу с минимальной численностью сотрудников. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Речь идёт о временном снятии требований к количеству работников, которые до сих пор были обязательными для получения разрешения на тот или иной вид деятельности.

Уменьшение числа сотрудников не повлияет на безопасность, стабильность и качество работы организаций.

В срок от трёх до шести месяцев компании и предприятия должны найти новых квалифицированных работников, чтобы обеспечить соответствие существующим требованиям. При этом за призванным на службу сотрудником сохранится его рабочее место – трудовое соглашение с ним приостанавливается, но не разрывается. С новым сотрудником будет заключён срочный трудовой договор.

У мобилизованных специалистов сроки действия аттестаций и других разрешений будут продляться в автоматическом режиме – без проведения оценки знаний, умений и иных процедур.

Всего такая мера коснется 48 видов деятельности, для которых необходимы разрешения. Среди них – разрешения в сферах перевозок, гидрометеорологии, образования, туризма и других.