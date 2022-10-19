Более 30 миллионов рублей получили промышленные предприятия Приангарья в рамках программы по компенсации процентов по кредитам

Уже 14 промышленных предприятий Иркутской области получили выплаты на компенсацию процентов по кредитам. Общая сумма перечисленных грантов превысила 30 миллионов рублей. И ещё 5 предприятиям Наблюдательный совет ФРП Иркутской области одобрил заявки на общую сумму более 5 миллионов рублей.

«Минпромторг РФ предоставил нашему региону дополнительную возможность поддержать промышленные предприятия и снизить часть их кредитной нагрузки – с помощью такой компенсационной программы. 14 компаний уже сократили срок окупаемости проекта, на который они получили кредит. Следует отметить, что в числе получателей грантов есть предприятия, производящие импортозамещающую продукцию, поддержка которых сейчас является одним из приоритетных направлений работы Правительства региона», — подчеркнула министр экономического развития и промышленности Иркутской области Наталья Гершун.

Наталья Гершун. Фото из личного архива

С помощью этой программы промышленные предприятия региона могут вернуть до 90% средств, которые они потратили на уплату процентов по кредитам на пополнение оборотных средств, оформленным после 21 апреля 2022 года, либо по допсоглашениям к кредитным линиям. При этом дата открытия линии не имеет значение, необходимо лишь, чтобы допсоглашение было подписано также после 21 апреля.

Выдаваемые ФРП гранты не являются целевыми: как потратить полученные средства, каждое предприятие решает самостоятельно. Максимальная величина компенсации по одной заявке — 50 миллионов рублей, а срок рассмотрения — не более 10 рабочих дней.

«Заявки по программе компенсации процентов по кредитам Фонд принимает с мая. По данным Минпромторга РФ, по объёму совершённых выплат мы в десятке лучших по стране. Программа ограничивается календарным годом, но средства на эти цели еще есть. Таким образом, у тех, кто ещё не получил возмещение, есть ещё почти 2,5 месяца, чтобы подать заявку к нам в Фонд, ведь выплату по поданным заявкам мы проводим ежемесячно», — объясняет директор регионального ФРП Яна Шевченко.

Яна Шевченко. Фото А. Федорова

Условия грантовой программы позволяют оказывать поддержку предприятиям из обширного перечня отраслей — от производства одежды и мебели до производства электрического оборудования, транспорта и даже компьютеров. Полный перечень отраслей можно найти на сайте frpirk.ru.

А подробную информацию о пакете документов, необходимых для получения гранта, предприятия могут получить у экспертов Фонда развития промышленности по телефону (3952) 71-60-85.