Пять библиотек Иркутской области капитально отремонтируют в 2022 году

Они расположены в Саянске, Тайшете, Качуге, рабочем посёлке Тыреть Заларинского района и посёлке Центральные Мастерские Тулунского района. Из регионального бюджета на капремонты выделено 59,1 млн рублей. Работы идут по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.
– В бюджетах муниципальных образований не всегда хватает средств на ремонт местных учреждений культуры, поэтому в Иркутской области восемь лет действует специальная программа по их поддержке. Она имеет большое значение и для правительства Иркутской области, и для местных жителей. По ней за эти годы отремонтировали и модернизировали около 50 библиотек. Мы не просто обновили сами здания, а увеличили библиотечный фонд, подключили учреждения к интернету, приобрели современное техническое оборудование и оргтехнику, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
– Местная библиотека зачастую является главным информационным, образовательным центром небольшого населённого пункта, именно там сосредоточена вся культурная жизнь. В таких библиотеках открываются студии по интересам, создаются комфортные пространства для общения, получения навыков и полезной информации. Мы понимаем важность сельских библиотек и уделяем их обновлению особое внимание, – добавила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.
Тыретская поселковая библиотека готовится к открытию. Здание для неё было построено 75 лет назад. За это время капитальный ремонт помещений проводился лишь частично. Сейчас на ремонтные работы было выделено 9,2 млн рублей, в том числе 8,9 млн рублей из областного бюджета. Специалисты заменили все инженерные коммуникации, отремонтировали фундамент, фасад и кровлю здания. Вместо печного отопления смонтировали систему тёплых полов, обновили электрооборудование, установили санузел, сделали горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. В помещениях отремонтировали стены и потолки, заменили окна и двери, установили систему видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию. Созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, обустроена прилегающая территория и входная группа.
В посёлке Центральные Мастерские Тулунского района завершён капитальный ремонт межпоселенческой центральной библиотеки им. Г.С. Виноградова. На это было выделено 4,3 млн рублей из областной казны, софинансирование из местного бюджета составило 324 тысячи рублей. В здании заменили системы отопления и водоснабжения, канализации, покрасили стены и потолки, отремонтировали пол в холле, заменили линолеум и межкомнатные двери. На прилегающей территории установили ограждение, скамейки, вазоны для цветов и урны.
В библиотеке Саянска капитальный ремонт завершат к концу октября, в учреждениях Тайшета и Качуга – к концу года.