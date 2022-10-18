Пять библиотек Иркутской области капитально отремонтируют в 2022 году

Они расположены в Саянске, Тайшете, Качуге, рабочем посёлке Тыреть Заларинского района и посёлке Центральные Мастерские Тулунского района. Из регионального бюджета на капремонты выделено 59,1 млн рублей. Работы идут по государственной программе Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы.



Фото с сайта правительства Иркутской области

По ней за эти годы отремонтировали и модернизировали около 50 библиотек.

Здание для неё было построено 75 лет назад. За это время капитальный ремонт помещений проводился лишь частично. Сейчас на ремонтные работы было выделено 9,2 млн рублей, в том числе 8,9 млн рублей из областного бюджета.

На это было выделено 4,3 млн рублей из областной казны, софинансирование из местного бюджета составило 324 тысячи рублей.

– В бюджетах муниципальных образований не всегда хватает средств на ремонт местных учреждений культуры, поэтому в Иркутской области восемь лет действует специальная программа по их поддержке. Она имеет большое значение и для правительства Иркутской области, и для местных жителей.Мы не просто обновили сами здания, а увеличили библиотечный фонд, подключили учреждения к интернету, приобрели современное техническое оборудование и оргтехнику, – сказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.– Местная библиотека зачастую является главным информационным, образовательным центром небольшого населённого пункта, именно там сосредоточена вся культурная жизнь. В таких библиотеках открываются студии по интересам, создаются комфортные пространства для общения, получения навыков и полезной информации. Мы понимаем важность сельских библиотек и уделяем их обновлению особое внимание, – добавила министр культуры Иркутской области Олеся Полунина.Тыретская поселковая библиотека готовится к открытию.Специалисты заменили все инженерные коммуникации, отремонтировали фундамент, фасад и кровлю здания. Вместо печного отопления смонтировали систему тёплых полов, обновили электрооборудование, установили санузел, сделали горячее и холодное водоснабжение, водоотведение. В помещениях отремонтировали стены и потолки, заменили окна и двери, установили систему видеонаблюдения и охранно-пожарную сигнализацию. Созданы комфортные условия для людей с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, обустроена прилегающая территория и входная группа.В посёлке Центральные Мастерские Тулунского района завершён капитальный ремонт межпоселенческой центральной библиотеки им. Г.С. Виноградова.В здании заменили системы отопления и водоснабжения, канализации, покрасили стены и потолки, отремонтировали пол в холле, заменили линолеум и межкомнатные двери. На прилегающей территории установили ограждение, скамейки, вазоны для цветов и урны.В библиотеке Саянска капитальный ремонт завершат к концу октября, в учреждениях Тайшета и Качуга – к концу года.